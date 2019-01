Neujahrsempfang der Bundeswehr mit mehr als 100 geladenen Gästen: Nato investiert in Schill-Kaserne

Wesel Am Montag fliegen 30 Soldaten aus Wesel für fünf Monate nach Afghanistan. Beim Neujahrsempfang erfuhren rund 100 Besucher neue Pläne des Oberstleutnants

Gut 2,5 Millionen Euro wird die Nato in diesem Jahr in Neu- und Umbaumaßnahmen innerhalb der Weseler Schill-Kaserne investieren. Das kündigte Oberstleutnant Guido Engelmann, seit Mitte 2015 Dienstältester Deutscher Offizier des Deutschen Anteils 1st Nato Signal Battalion (NSB) am Freitag beim Neujahrsempfang im Kasino der Schill-Kaserne an. Am Rande der Feier, an der mehr als 100 geladene Gäste aus Politik, Verwaltung, Vereinen, Verbänden und Wirtschaft teilgenommen haben, erklärte der 46-Jährige im Gespräch mit unserer Redaktion, dass ein Teil der Summe in den Umbau einer Halle in ein hochmodernes Technikgebäude (“Replication Center“) sowie in den Neubau der Munitionslagerbehälter nahe des Kasernen-Sportplatzes fließen werde. Der seit Jahren angekündigte Neubau eines Wirtschaftsgebäudes soll 2020 in Angriff genommen werden. Dann könnte womöglich auch der Grundstein für eine neue Sporthalle gelegt werden. Bis beide Vorhaben abgeschlossen sind, werden zwischen zwei und vier Jahre ins Land gehen, betonte Engelmann. Aktuell werden auf dem Kasernengelände zwei nicht mehr benötigte Mannschaftsquartiere abgerissen.