In Wesel-Obrighoven Brüner Landstraße nach Unfall mit zwei Verletzten gesperrt

(kwn) Wie die Polizei auf Anfrage mitteilt, kam es aus bislang noch unbekannter Ursache am Donnerstag gegen 7.48 Uhr zu dem Zusammenstoß zweier Pkw im Bereich Brüner Landstraße / An der Lackfabrik. Der Fahrer des einen Wagens wurde schwer, der Fahrer des anderen Autos leicht verletzt. Nähere Angaben zu den Unfallopfern konnte die Polizei noch nicht machen. Die Brüner Landstraße musste während der Unfallaufnahme für etwa eineinhalb Stunden komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet. Der Löschzug Obrighoven, der mit 15 Einsatzkräften an der Bergung der Verletzten beteiligt war, teilte mit, dass zur „schonenden Rettung“ bei einem der beiden Unfallfahrzeuge „hydraulisches Rettungsgerät eingesetzt wurde, um die Türen an der Fahrerseite zu entfernen“. Außerdem seien an den Unfallfahrzeugen die Batterien abgeklemmt worden.