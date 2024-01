In der Weseler Innenstadt Schwerbehinderter darf E-Mobil nicht im Hinterhof laden

Michael Müller-Heuser hat ein Problem, das ihn seit Wochen sehr belastet. Der 65-jährige Weseler ist, wie er selbst sagt, „zu 90 Prozent schwerbehindert“ und benutzt bei längeren Strecken einen E-Kabinenroller. Bis vor einigen Monaten konnte er sein Elektro-Mobil im Hof des Mietshauses an der Beguinenstraße parken, in dem er seit mehr als zwölf Jahren zu Hause ist. Von seinem Balkon im ersten Obergeschoss hat er eine Verlängerungsschnur herabgelassen und dieses für einige Stunden an seinen Kabinenroller angeschlossen. Doch das funktioniert nach einem Streit mit dem neuen Eigentümer des Hof-Grundstückes nicht mehr.