Weseler Türfüllungs-Hersteller investiert fünf Millionen Euro in Isolierglaswerk : Nach der Flut in der Eifel stand DPI fast vor dem Aus

Wesel Weil am 14. Juli 2021 das Isolierglaswerk des Weseler Haustürfüllungs-Herstellers in Schleiden (Eifel) von Wassermassen zerstört wurde, wird nun für fünf Millionen Euro ein Neubau auf dem Firmenareal am Schornacker errichtet.

Den 14. Juli 2021 werden Martin Dettmer (60) und Andreas Krogull (55), die beiden Geschäftsführer der Weseler Firma DPI Türdesign, gewiss ihr Lebtag nicht mehr vergessen. Denn an jenem Sommertag, als ein Unwetter ungeahnten Ausmaßes mit Dauerregen über die Eifel zog, wurde das DPI-Isolierglaswerk im rheinland-pfälzischen Gmünd, dem größten Stadtteil von Schleiden, vom Hochwasser zerstört. Den Betrieb hatte DPI einige Jahre zuvor von einem Zulieferer erworben. Maschinen, Ware, die Büros – die Flut hatte alles zerstört. „Das Wasser stand damals drei Meter hoch. Dieses Unglück hat uns an den Rand der Existenz gebracht“, sagt Andreas Krogull. „Schließlich konnten wir 3500 Aufträge nicht erfüllen.“ Wobei er sehr froh ist, dass niemand der 35 Mitarbeiter in Gmünd verletzt wurde. Weil aber am Ende die Versicherung gezahlt hat und Firmeninhaber Martin Dettmer das Unternehmen mit Hauptsitz im Weseler Gewerbegebiet Am Schornacker unter allen Umständen weiterführen wollte, wurde das Aus doch noch abgewendet.

Nachdem das Geschäftsführer-Duo in der Eifel keinen geeigneten Standort für einen Neubau gefunden hat, der auch von den Mitarbeitern dort akzeptiert worden wäre, fiel die Entscheidung, auf dem Weseler Firmenareal eine entsprechende Anlage zu errichten – und alle Produktionsschritte an einem Ort zu bündeln. Das spart natürlich lange Transportwege, Zeit und damit Geld. Mit Hilfe der Stadt und der Wirtschaftsförderung war die Baugenehmigung auch vergleichsweise schnell unterschrieben, was die DPI-Chefs der Verwaltungschefin Ulrike Westkamp und Wirtschaftsförderer Wendelin Knuf hoch anrechnen. Beim symbolischen ersten Spatenstich für das fünf Millionen Euro teure Isolierglaswerk griffen Westkamp und Knuf auch gerne zur Schaufel.

Info Oft umgezogen und immer größer geworden 40.000 Türfüllungen jährlich Die Firma DPI Türdesign wurde 1988 in Wesel-Schepersfeld gegründet. Im Laufe der Jahre zog das expandierende Unternehmen vom Schepersweg zur Rudolf-Diesel-Straße in eine Halle, in der heute Trinkgut beheimatet ist. Von dort ging es zur Oststraße und 1996 zum jetztigen Standort, Am Schornacker 109. DPI produziert pro Jahr rund 40.000 Türfüllungen.

In den fünf Millionen Euro enthalten sind vor allem auch Spezialmaschinen und Anlagen, mit denen aus angelieferten Glasscheiben mehr oder weniger automatisch die benötigten dicken, schmalen und oft vergleichsweise kleinen Isoliergläser entstehen, die in die sogenannten Türfüllungen eingesetzt werden. Bestanden Türfüllungen im DPI-Gründungsjahr 1988 zu 100 Prozent aus Kunststoff, geht der Trend immer weiter hin zu Aluminiumtüren. „Alu ist der Trend. Aktuell sind nur noch 30 Prozent unserer Füllungen aus Kunststoff“, sagt Andreas Krogull. Er kennt das Unternehmen gut, war er doch von 1999 bis 2015 und dann wieder seit 2018 bei DPI in verantwortungsvoller Position tätig.

In dem neuen Isolierglaswerk, das auf einem Teil des Firmenparkplatzes entsteht, sollen nach knapp zehnmonatiger Bauzeit ab Sommer 2023 bis zu 20 neue Mitarbeiter tätig sein. Um für Fachkräfte attraktiver zu werden, hat das Unternehmen seinen Internetauftritt modernisiert und ist mittlerweile auch auf Ausbildungsbörsen präsent. „Als Unternehmen waren wir, trotz unserer 160 Mitarbeiter, bislang in der Region kaum bekannt. Das wollen wir durch den neuen Internetauftritt ändern“, erklärt Andreas Krogull. Der Plan scheint aufzugehen. Jedenfalls ist die Zahl der Initiativbewerbungen in jüngster Zeit deutlich gestiegen.

Obwohl DPI nach eigenen Angaben bundesweit zu den führenden Unternehmen dieser Nischenbranche gehört, ist der Firmenname DPI auf keiner Türfüllung zu finden. Und das hat einen Grund: „Wir beliefern ausschließlich die Hersteller von Haustüren – und das auch nur nach Bestellung“, betont der 55-jährige Geschäftsführer. „Wir wollen, dass die Hersteller ihre Marke in den Vordergrund stellen. Deshalb tauchen wir auch nicht auf.“

Bis das neue Werk eröffnet werden kann, wird DPI weiterhin von mehreren Isolierglasproduzenten mit der nötigen Ware beliefert. „Anfangs“, erklärt Andreas Krogull, „waren es zwölf Lieferanten, jetzt arbeiten wir noch mit vier größeren Firmen zusammen.“

Um das neue Werk künftig auslasten zu können, soll die Hälfte der produzierten Isoliergläser unter anderem auch an Mitbewerber verkauft werden. Die Nachfrage dürfte groß sein. Denn trotz Inflation und gestiegener Zinsen gibt es viele Tausend Bauherrn, die sich ihren Traum vom (umgebauten) Eigenheim erfüllen wollen. Wer über das nötige Kleingeld verfügt, der zahlt für eine Haustüre schon mal bis zu knapp 10.000 Euro. „Es gibt aber auch schon Kunststofftüren für rund 2000 Euro“, weiß Andreas Krogull.

Trotz des Unglücks in Gmünd konnte DPI den Wachstumskurs fortsetzen. Und die Umsätze, die bislang bei rund 16 Millionen Euro pro Jahr gelegen haben, dürften weiter steigen. Wobei die Marge womöglich etwas sinken dürfte.