Umweltkatastrophe droht : Nabu fordert Entsorgung der Wracks im Flürener Altrhein

Wesel Die zwei Boote, die seit vielen Monaten vor sich hin rotten, sollen laut der Kreisgruppe Wesel des Naturschutzbundes endlich aus dem Wasser. Laut Gesetz hätte dies schon längst passiert sein sollen. Für die Umwelt droht eine Katastrophe, heißt es.

Angesichts nahender Hochwasserlagen fordert Peter Malzbender jetzt dringend die Bergung und Entsorgung der beiden Wracks. Der Nabu-Kreisvorsitzende hat sich am Montag mit Nachdruck an den Kreis Wesel gewandt. Malzbender beklagt in seinem Schreiben an die Kreisverwaltung, dass die beiden Boote „immer noch auf dem Altrhein im miserablen Zustand liegen und beim nächsten Hochwasser drohen unterzugehen“.