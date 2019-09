Peter Malzbender fuhr nach Berlin : Nabu-Chef beim Bürgerfest des Bundespräsidenten

Wesel/Berlin Peter Malzbender, Kreisvorsitzender des Naturschutzbundes (Nabu), hat ein aufregendes Wochenende hinter sich.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender hatten am vergangenen Freitag zum Bürgerfest in den Park von Schloss Bellevue in Berlin Ehrenamtler aus ganz Deutschland eingeladen. Auch der Nabu-Vorsitzende der Kreisgruppe Wesel, Peter Malzbender, gehörte dazu.