Wesel : Museumsbesuche sind ab sofort wieder möglich

Auch das Deichdorfmuseum in Bislich freut sich wieder auf Besucher. Foto: Jana Bauch (jaba)

Wesel Das Kulturleben nimmt an Fahrt auf, die Museen öffnen nach der Schließung auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie jetzt wieder. Wesels Museumschefin Barbara Rinn-Kupka hat nun den Fahrplan mitgeteilt.

Ab Pfingstsamstag öffnen die Schill-Kasematten in der Zitadelle mit der Geschichte der 11 Schill’schen Offiziere. Helden oder Halunken? In ihrer Zeit, dem beginnenden 19. Jahrhundert, spalteten sie die Meinung. Für die Weseler Bevölkerung galten sie jedoch als Freiheitshelden. Die Ausstellung stellt am originalen Festsetzungsort die Geschichte der 11 Schill´schen Offiziere vor. Die Ausstellung ist ganzjährig samstags, sonntags sowie feiertags von 11 bis 17 Uhr geöffnet, vom 1. April bis 30. September zusätzlich mittwochs von 13 bis 17 Uhr, sowie donnerstags und freitags von 11 Uhr bis 17 Uhr.