Motorradunfall in Wesel Lukas sucht seine Retter

Lukas Schulzke ist leidenschaftlicher Motorradfahrer. Seit rund sechs Jahren unternimmt der 27 Jahre alte Willicher Touren durch die Region, regelmäßig testet er sein Können auf Rennstrecken im Rahmen von Trainingseinheiten. Am 7. September, es war ein Samstag, war Schulzke mal wieder auf seiner Kawasaki unterwegs. Er wollte seinen Bekannten besuchen, der ein Motorradbekleidungsgeschäft in Hamminkeln besitzt. Einen neuen Helm wollte sich der Lkw-Fahrer dort kaufen. Doch in Hamminkeln kam Schulzke nicht an.