Wesel : Motorradfahrer in Lebensgefahr – Hubschrauber im Einsatz

Wesel Ein 38-jähriger Mann aus Wesel ist am Donnerstagabend auf der Bislicher Straße verunglückt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht und musste wenig später in eine ander Klinik transportiert werden.

Wie die Kreispolizei Wesel am Freitag mitteilte, war der Mann am Donnerstag gegen 19.40 auf der Bislicher Straße in Fahrtrichtung Flüren unterwegs. In einer Linkskurve kam er aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Der 38-Jährige verletzte sich so schwer, dass er zunächst mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Noch im Laufe des Abends, so die Polizei weiter, flog ein Hubschrauber den Weseler wegen Lebensgefahr in eine andere Klinik.