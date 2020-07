Unfall in Wesel mit Schwerverletztem : Wartender Motorradfahrer von Auto erfasst

Mit einem Rettungswagen wurde der schwer verletzte Essener in ein Weseler Krankenhaus gebracht. Foto: dpa/Nicolas Armer

Wesel Bei einem Verkehrsunfall in Wesel-Blumenkamp ist am Mittwoch ein 42-jähriger Motorradfahrer aus Essen schwer verletzt worden. Der Mann, der an einer Kreuzung wartete, wurde vom Auto einer Hamminkelnerin (63) erfasst.

Wie die Polizei mitteilte, war die 63-jährige Autofahrerin auf der Bocholter Straße (B 473) von Hamminkeln in Richtung Wesel unterwegs. In Höhe der Kreuzung Hamminkelner Landstraße und Zufahrt zur Schill-Kaserne überholte die Frau mehrere Fahrzeuge. Beim Wiedereinscheren kollidierte sie mit einem auf der Linksabbiegerspur wartenden 42-jährigen Motorradfahrer aus Essen. Er wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die 63-Jährige verletzte sich leicht. Es entstand geringer Sachschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Verkehr durch Polizeibeamte abgeleitet.

(RP )