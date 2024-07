„Charme der Hallen ist einmalig“ Möbelhandel Riegel eröffnet Filiale auf Weseler Trapp-Areal

Wesel · Der Schermbecker Unternehmer Marc Riegel eröffnet am Freitag in den alten Trapp-Hallen auf 6000 Quadratmetern seine insgesamt siebte Möbelhandlung. Damit will er auch den Sitz seiner Firma nach Wesel verlegen.

17.07.2024 , 17:13 Uhr

Der Möbelhandel Riegel Interior eröffnet eine neue Filiale in den ehemaligen Trapp-Hallen. Foto: Klaus Nikolei