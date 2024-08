Geschäftsbetrieb in Wesel läuft vorerst weiter Modehaus Sinn stellt erneut Insolvenzantrag – „Man sieht gute Chancen“

Seit April dieses Jahres ist es bekannt: Der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof wird seine Filiale in Wesel Ende August schließen. Auch Depot steckt in der Krise, viele Standorte des Handelsunternehmens stehen auf dem Prüfstand. In Wesel hatte vor wenigen Wochen daher ein großer Räumungsverkauf begonnen. Nun könnte der Innenstadt der nächste Leerstand drohen: Das Modeunternehmen Sinn mit Filiale an der Hohen Straße hat am Montag einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt. Das Amtsgericht Hagen hat diesen genehmigt.