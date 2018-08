Wesel: Mit dem Geoportal durch die Stadt

Wesel Mit 21.000 Klicks pro Monat wird das Geoportal bereits sehr gut angenommen. Neu dabei sind jetzt 3D-Darstellungen.

Das Geoportal der Stadt Wesel wird immer besser. Jüngste Errungenschaft sind neue Funktionen mit 3D-Bildern. Immense Datensammlungen aus Befliegungen machen es möglich, die Stadt neben flachen Karten- und Satellitenbild-Darstellungen auch in Schrägansichten sowie dreidimensionalen Bildern zu zeigen. Gebäude lassen sich so am Bildschirm auch vermessen, was unter anderem der Feuerwehr Aufschluss über die Länge benötigter Rettungsleitern geben könnte. Den Möglichkeiten des Geoportals sind kaum Grenzen gesetzt. Das gilt für viele Kommunen, aber Wesel ist recht stolz darauf, es schon seit 2004 öffentlich zugänglich zu betreiben und zu den Führenden zu gehören. Und deshalb soll es immer weiterentwickelt werden, wie Bürgermeisterin Ulrike Westkamp am Mittwoch bei der Vorstellung von Neuheiten sagte.