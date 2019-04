Im BZB in Schepersfeld : Mint-Projekt kommt sehr gut an

Schülerinnen präsentieren in Wesel Blumenarrangements, die sie bei einem Mint- Projekt am BZB erstellt haben. Foto: Markus Weissenfels

Wesel Mädchen sollen besser an so genannte „Männerberufe“ herangeführt werden.

Einen kleinen Empfang gab jetzt in den Bildungszentren des Baugewerbes (BZB). Mit einer Ausstellung wurden die Ergebnisse eines Projektes präsentiert, mit dem Mädchen für Berufe interessiert werden sollten, in denen man sonst eher männliche Arbeitnehmer erwartet. So standen Garten- und Landschaftsbau, Metallbau sowie Hotel-/Gaststättengewerbe und Lager/Handel im Mittelpunkt der Aktivitäten von rund 20 jungen Frauen.

Das Mint-Projekt wurde auf Anregung der Bundesagentur für Arbeit gestartet. Birgit Dern von der Deutschen Angestellten-Akademie Wesel, die zusammen mit dem BZB das Projekt durchgeführt hatte, wies in ihrer Begrüßung darauf hin, dass die Betätigungsfelder der jungen Menschen mit den klassischen Mint-Fächern Mathematik, Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften und Technologie „nicht so richtig zu tun haben“ – an den Aufstellern, die die verschiedenen Berufe darstellten, fanden sich aber immer wieder Bezüge: So hat es schon mit Mathematik zu tun, Flächen im Garten korrekt zu berechnen oder mit Technologie, die passenden Werkzeuge für das zu bearbeitende Material zu benutzen.