Kostenpflichtiger Inhalt: Stadt Wesel investiert eine Million Euro : Neue Minigolfanlage am Auesee soll im Sommer starten

Kassierer Werner Heinrich (l.) und der Vereinsvorsitzende Holger Kastner hoffen, dass die Bauarbeiten am Auesee bald starten werden. Foto: Klaus Nikolei

Wesel Weil die 18 Bahnen am Freibad im Herbst für den Neubau des Komibades abgerissen werden, investiert die Stadt rund eine Million Euro in eine neue Anlage plus Multifunktionsgebäude auf der Wiese oberhalb des Tauchereinstiegs.