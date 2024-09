Millioneninvestition in Weseler Grundschule Beste Bedingungen für eine gelungene Bildung bieten

Wesel · An der Konrad-Duden-Gemeinschaftsgrundschule am Nussbaumweg in Obrighoven wurde am Mittwochnachmittag ein großes Richtfest gefeiert. Denn der Rohbau des neuen, 1500 Quadratmeter großen Objektes ist fertig. Läuft alles nach Plan, wird der Neubau Mitte 2025 bezugsfertig sein.

11.09.2024 , 17:14 Uhr

Die Elefantenklasse 3c sorgte für musikalische Unterhaltung beim Richtfest. Foto: Klaus Nikolei