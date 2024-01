Millionen-Investitionen Wie die Stadt Wesel ihre Kindergärten aufstellt

Deutschland hat ein Bildungsproblem. Die deutschen Mädchen und Jungen haben im internationalen Leistungsvergleich PISA im Jahr 2022 das bisher schlechteste Ergebnis erzielt. Das ist erschütternd und offenbart dringenden Nachholbedarf. Kommunen antworten darauf mit Bildungspaketen. In Wesel ist bekanntlich längst ein besonders dickes geschnürt worden, das bis 2030 Investitionen von gut 100 Millionen Euro vorsieht. Und zwar in allen Bereichen. Kindergärten gehören natürlich dazu, lassen sich in ihnen doch die Grundsteine für die schulischen Laufbahnen legen.