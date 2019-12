Scala Kulturspielhaus in Wesel : Klassisches Neujahrskonzert in Wiener Musiziertradition

Wesel Das Mercator-Ensemble der Duisburger Philharmonikerist am Freitag, 3. Januar, zu Gast im Scala Kulturspielhaus in Wesel.

Wien, das ist der Stephansdom und die Hofburg, der Prater und das Schloss Schönbrunn, Walzerklänge und Schrammerlmusik, Sachertorte und Heuriger – und all das überzogen mit einer feinen Schicht Wiener Schmäh. Und natürlich ist Wien Musik. Das Mercator-Ensemble, das der Metropole an der Donau musikalisch besonders verbunden ist, widmet sich in seinem Programm nicht nur Mozart, der Wiener Klassik und den Walzerkönigen, sondern auch unbekannteren Klang- Regionen der Alpenrepublik. Werke von Mozart, Haydn, Schubert, Lanner und Strauss wechseln sich ab mit gepflegter Kaffeehausmusik und verträumten Wienerliedern.

2008 gegründet, ist das Mercator-Ensemble der Duisburger Philharmoniker eine feste Größe in der westdeutschen Kammermusik- und Konzertlandschaft. Der einzigartig orchestrale Klang des vierköpfigen Streich-Ensembles, hervorgerufen durch die Besetzung mit einem Kontrabass statt eines Cellos, entspricht dem der klassischen Wiener Serenadenquartette – den „Partybands“ des 18. Jahrhunderts. Der „Wiener Klang“ ist auch die Spezialität der vier Künstler, die diesen gekonnt mit Werken aus der Wiener Klassik, Walzern und Operetten in Szene setzen. Der typisch samtig-schwungvolle Klang des Ensembles stammt dabei nicht von ungefähr. Bereits während des Studiums lernten die Künstler die Wiener Musiziertradition lieben und stellten ihre Leidenschaft vereinzelt sogar bereits im Orchester der Wiener Staatsoper unter Beweis.

Das Ensemble konzertiert regelmäßig in renommierten Musikhäusern der Region und hat sich auch darüber hinaus einen Namen gemacht. Einlass ist am Freitag, 3. Januar, ab 19 Uhr; das Konzert beginnt um 20 Uhr. Karten gibt es an den Scala-Vorverkaufsstellen (15 Euro / Kinder bis 15 Jahre zwölf Euro), an der Abendkasse (18 Euro / Kinder bis 15 Jahre 15 Euro). Infos zu den VVK-Stellen unter www.scala-kulturspielhaus.de.