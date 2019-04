Sanfter Leitungswechsel in Wesel : Gesundheitszentrum: Sanders folgt Lacher-Lehmann

Sanfter Leitungswechsel in Wesel

Mechtild Lacher-Lehmann (l.) gibt ab an Melanie Sanders. Foto: MHW

Wesel Leitungswechsel im Gesundheitszentrum Pro homine wird heute offiziell.

Mit großer Freude und starkem Engagement hat Mechtild Lacher-Lehmann das Gesundheitszentrum in Wesel vor mehr als 20 Jahren aufgebaut und bis heute als Leiterin erfolgreich weiterentwickelt. Dabei ist sie selbst regelrecht zu einer Institution geworden. Als Teil der Holding Pro homine, zu deren Flaggschiffen das Weseler Marien-Hospital zählt, hat sich auch das Gesundheitszentrum in der Region zu einer Marke entwickelt. Mittlerweile nutzen jährlich mehr als 5000 Menschen das breit gefächerte präventive Kursangebot mit mehr als 110 Kursen pro Woche. Das Gesundheitszentrum ist im Haus der Gesundheit an der Pastor-Janßen-Straße 2 nahe dem Marien-Hospital untergebracht.