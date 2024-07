Die besondere Geschichte eines Wirbelsäulenpatienten „Mein Sohn ist ein echter Kämpfer“

Aber von vorn: Heiko Bester, der in einer Xantener Einrichtung für Menschen mit Behinderungen lebt, litt zunehmend an Gangunsicherheiten, stürzte mehrmals, konnte schlussendlich nicht mehr laufen und nur eingeschränkt die Arme bewegen; war auf den Rollstuhl angewiesen. „Weil er sich nicht mitteilen kann, konnten die Betreuer des Wohnheims und ich nur raten, was los ist. Eine schlimme Situation“, blickt seine Mutter zurück. Für sie begann damals ein Organisationsmarathon. „Normale Untersuchungen sind nicht immer so durchzuführen und beispielsweise ein CT nur unter Sedierung möglich, da mein Sohn nicht versteht, was passiert und deswegen auch nicht kooperiert“, schildert Karin Viertel die Herausforderung – die das Team des Evangelischen Krankenhauses Wesel letztendlich angenommen hat.