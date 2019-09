Polizei sucht Zeugen : Mehrere Einbrüche in der Weseler Innenstadt

Foto: dpa/Frank Rumpenhorst In der Weseler City wurden in der Apollopassage drei Ladenlokale aufgebrochen.

In der Weseler Innenstadt und in Schepersfeld waren in den vergangenen Tagen Einbrecher unterwegs. Noch ist unklar, was gestohlen wurde.

Am Sonntagmorgen gegen 4 Uhr bemerkte nach Angaben der Weseler Polizei eine 29-jährige Weselerin einen Fremden, der sich im Erdgeschoss eines Reihenhauses an der Friedenstraße in Schepersfeld aufhielt und die Räume anscheinend nach Beute durchwühlte. Als der Mann die Frau bemerkte, ergriff er die Flucht. Außerdem schlugen Langfinger in der Nacht zu Sonntag gleich dreimal in der Apollo-Passage zu: Sie brachen in eine Buchhandlung, ein Restaurant und in einen Euro-Shop ein. Was genau entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen. Ein Zeuge hatte die Täter beobachtet und die Polizei alarmiert.

Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag hatten Unbekannte zwei Fenster eines Büro einer sozialen Einrichtung an der Pergamentstraße aufgehebelt. Im Gebäude hatten sie die Räume durchwühlt und versucht, einen Tresor zu stehlen.

Sachdienliche Hinweise an die Polizei unter Tel. 0281 1070.

(RP )