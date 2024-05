Polizei sucht Zeugen Maskierte Einbrecher stehlen Zigaretten

Der Polizeimeldung nach brachen die Täter zunächst ein Zaunelement zu einem Pfandlager heraus, um sich danach auf Gelände des Getränkemarktes Zutritt zum Verkaufsraum zu verschaffen. Die Polizei nimmt an, dass die mutmaßlichen Diebe nach der Tat in Richtung Rastenburger Straße geflohen sein könnten. Während ihres Einbruchs sind die Täter von einer Überwachungskamera erfasst worden. Anhand des Videomaterials beschreibt die Polizei die mutmaßlichen Täter wie folgt: Der erste Täter soll männlich sein, dunkles Haar haben, eine dunkle Jogginghose und einen dunklen Kapuzenpullover sowie eine dunkle Weste getragen haben. Der zweite Täter wird beschrieben als männlich und bekleidet mit einem hellblauen Kapuzenpullover. Der dritte gesuchte Mann soll eine schwarze Hose, weiße Schuhe, ein dunkelgraues Oberteil sowie ein schwarzes Basecap getragen haben. Alle drei Männer sollen zudem bei der Tat ihre Gesichter mit OP-Masken bedeckt haben. Die Polizei sucht nun Zeugen, die zwischen 23 und 24 Uhr am Donnerstagabend Verdächtiges in der Nähe des Getränkemarktes beobachtet haben. Auch wer Angaben machen kann zum Verbleib oder etwaigen Angeboten der entwendeten Zigaretten, wird gebeten, sich bei der Polizeiwache Nord unter 0281 107 0 zu melden.