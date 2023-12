57 leerstehende Wohnungen Was mit dem maroden Hochhaus am Weseler Bahnhof passiert

Wie in praktisch allen Städten, so fehlt es auch in Wesel an ausreichend Wohnraum. Genauer gesagt, an bezahlbarem Wohnraum – für (junge) Familien, für (alte und junge) Singles, für Obdachlose, für Flüchtlinge und Asylbewerber. Doch in Zeiten vergleichsweise hoher Bauzinsen und gestiegenen Material- und Handwerkerpreisen, tun sich Investoren gerade äußert schwer, Geld in Neubauobjekte oder in die Sanierung bestehender Immobilien zu stecken. Dabei ist, wie schon gesagt, die Nachfrage nach Wohnungen aller Art gewaltig.