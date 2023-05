Wesel Tender-Anker am Rhein erstrahlt in neuem Glanz

Die Verbundenheit der Stadt Wesel zu ihrem Patenschiff, dem Tender Rhein der Bundesmarine, kommt an verschiedenen Stellen zum Ausdruck. Die Mainekameradschaft Wesel (MK) hat jetzt den Anker des alten Tenders (A 58) renoviert und ihn Bürgermeisterin Ulrike Westkamp an der Rheinpromenade präsentiert. Die Marinekameradschaft unterstützt die Stadt auch in der Patenschaft zum neuen Tender Rhein (A 513). Bei Besuchen der Abordnungen übernimmt sie unter anderem die Betreuung in Form von Sightseeing, gemeinsamem Frühstück und gemütlichem Zusammensein in den Räumlichkeiten der Marinekameradschaft.