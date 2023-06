Wesel Marien-Hospital Vorreiter bei Narkosegasen und Klimaschutz

Auch Kliniken sind Hochleistungsbetriebe, die sich den Herausforderungen des Klimawandels stellen müssen. Das führt zu Innovationen mit Beispielcharakter. So ist es dem Marien-Hospital Wesel (MHW) jetzt als einem der ersten Krankenhäuser in der Region gelungen, klimarelevante Narkosegase während der Anwendung am Patienten zu filtern. Außerdem werden die flüchtigen Stoffe recycelt. Kurz: Narkosen werden klimafreundlicher. Eingesetzt wird die Technologie unter Federführung von Marc Achilles, Chefarzt der Anästhesiologie und Ärztlicher Direktor des MHW, sowie Dirk Werner, Leiter der Anästhesiepflege.