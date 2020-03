Wer hat Hinweise? : Wesel: Mann (95) wird Krankenfahrstuhl in Tiefgarage gestohlen

Wer hat Hinweise auf einen entwendeten Rollstuhl? Foto: dpa/Daniel Maurer

Wesel In Wesel ist einem 95-Jährigen der Krankenfahrstuhl gestohlen worden. Er befand sich in einer Tiefgarage an der Rohleerstraße. Wer hat Hinweise für die Polizei?

Ein 95 Jahre alter Mann aus Wesel hat keinen Krankenfahrstuhl mehr. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, haben unbekannte Täter in der Zeit von Mittwoch, 10 Uhr, bis Donnerstag, 7.45 Uhr, den Krankenfahrstuhl aus einer Tiefgarage an der Rohleerstraße entwendet. Die Tiefgarage gehört zu einem Wohnkomplex und ist über mehrere Treppenhäuser zugänglich. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

(sep)