Unfall in Wesel : Mädchen von Auto angefahren und schwer verletzt

Wesel Bei einer Bushaltestelle in Wesel ist ein zwölf Jahre altes Mädchen von einem Auto angefahren worden. Das Kind wurde schwer verletzt. Der Fahrer hat keinen Führerschein.

Das Mädchen war am Sonntagabend vor einem wartenden Bus an der Hamminkelner Landstraße in Wesel-Blumenkamp über die Straße gelaufen, wie die Polizei am Montag mitteilte.