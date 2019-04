Spenden benötigt : Weseler Helfer in Mosambik

Lutz Sarzio (rechts) war für Cap Anamur in Mosambik. Foto: Bernd Göken

Wesel Lutz Sarzio war für die Hilfsorganisation Cap Anamur eine Woche in der Notstandsregion. Für Hilfsprojekte, wie etwa der Wiederaufbau von Schulen nach dem zerstörerischen Zyklon Idai, werden dringend Spenden benötigt.

„Die Menschen dort haben die Steigerung von Nichts erlebt“, sagt Lutz Sarzio. Er wirkt gefasst, erzählt von seinen Eindrücke ruhig und sachlich. Es ist noch nicht lange her, dass er nach Mosambik geflogen ist. In das Land, in dem der Zyklon Idai vor wenigen Wochen komplette Städte und Ortschaften überschwemmt und zerstört hat. Kurz darauf, am 15. März, klingelte Sarzios Telefon. Es war die humanitäre Hilfsorganisation Cap Anamur, die ihm eine kurze Frage stellte: „Hast du Zeit?“

Sarzio kennt Mosambik. Schon früh wollte der Weseler nach Afrika, hat durch die Organisation mehr als sieben Jahre dort gelebt, seine heutige Ehefrau kennengelernt. Zu Helfen ist für ihn selbstverständlich. Also nahm er Urlaub, trat am 21. März mit einem Fotografen den Flug nach Beira an. „Der erste Eindruck war sehr schlimm“, sagt er. Schon am Flughafen fehlte es an allem: „Es gab keinen Strom, kein Telefon, nichts.“ Die Mitarbeiterin, die die Dokumente für die Einreise überprüfen musste, behalf sich mit der Lampe ihres Mobiltelefons.

Info Wie die Spenden am Ort ankommen Spenden Damit die Projekte in Mosambik schnell realisiert werden können, benötigt Cap Anamur dringend Spenden. Info Wer einen Beitrag geben oder mehr Informationen haben möchte, schaut auf die Seite www.cap-anamur.org.

Sein Weg führte ihn zunächst in das Viertel Praia Nova. Dort bot sich ihm ein Bild der Zerstörung: Straßen waren auseinandergerissen, Häuser zum Teil komplett zerstört. Und überall sammelten sich riesige Lachen von Wasser. „Wir haben uns die Leute angeschaut, wie sie durch die Wassermassen gewatet sind“, erzählt Sarzio. Die Stimmung sei niedergeschlagen. Der Sturm habe viele Dächer einfach weggetragen. „Als eine junge Frau bemerkte, dass ihr Dach wegflog, suchte sie Unterschlupf bei ihrem Nachbarn“, berichtet Sarzio. Dieser sei nicht zu Hause gewesen. Also suchte sie, wie viele andere Mosambikaner, Zuflucht unter Arkaden oder in leerstehenden Geschäften. „Die Leute da haben die Hoffnung nicht aufgegeben“, erzählt Sarzio. Unmittelbar nach dem Sturm fingen sie mit den Aufräumarbeiten an.