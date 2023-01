Logistikunternehmen aus Greven Warum eine Firma mehrere Millionen Euro in Wesel investiert

Das neue Hallenbad am Rhein, das zusammen mit der ebenfalls neuen Sauna und dem bestehenden Freibad das neue Kombibad bilden wird, ist zweifelsohne das größe Bauvorhaben in der Stadt. Die nächst größere Baustelle befindet am anderen Ende der Stadt – im Gewerbegebiet Am Schornacker. Der dort seit 1990 ansässige Logistikdienstleister Greiwing hat im September vergangenen Jahres damit begonnen, auf einem bereits im Jahr 2001 erworbenen, rund 4500 großen Areal eine neue, gut 2500 Quadratmeter große Lagerhalle mit rund 3900 zusätzlichen Palettenstellplätzen zu errichten. Das erklärte Firmenchef Jürgen Greiwing beim offiziellen ersten Spatenstich, an dem am Donnerstag, 12.Januar, auch Bürgermeisterin Ulrike Westkamp und Wirtschaftsförderer Wendelin Knuf teilgenommen haben.