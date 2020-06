Polizei sucht Zeugen : Lkw-Fahrer begeht in Wesel Unfallflucht

Lkw-Fahrer begeht in Wesel Unfallflucht

Die Polizei sucht nach Zeugen, die etwas zu der Unfallflucht in der Weseler Innenstadt sagen können. Foto: dpa/Silas Stein

Wesel Die Polizei ist auf der Suche nach einem Lkw-Fahrer, der am Dienstag in der Weseler Innenstadt ein Rad und einen Ford Transit beschädigt hat. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr er davon.

Nach Angaben der Polizei war der Lkw-Fahrer am Dienstag gegen 13.40 Uhr auf der Torfstraße in Richtung Schmidtstraße unterwegs. Beim Abbiegen nach links stieß er gegen ein Fahrrad und einen geparkten weißen Ford Transit. Nachdem er das Fahrrad aufgehoben hatte, entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den beschädigten Lieferwagen zu kümmern. Offensichtlich hatte ein Paar den Schaden bemerkt. Die beiden und weitere Zeugen werden nun gebeten, sich bei der Polizei in Wesel unter der Rufnummer 0281 1070 zu melden.