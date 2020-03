Weseler Feuerwehr und Kliniken : Lions spenden 3000 Schutzmasken

Wesel/Schermbeck Die Wehr und die beiden Weseler Kliniken freuen sich über je 1000 Masken. In Schermbeck fertigt die Firma Swing Masken, die an alle Haushalte verteilt werden.

Mit gebührendem Abstand hat jetzt Wesels Feuerwehr-Chef Thomas Verbeet den ehemaligen Hamminkelner Bürgermeister Holger Schlierf begrüßt, der als Vorsitzender des Lions-Hilfswerks Wesel mit einem Karton zur Wache am Kurfürstenring gekommen war. Inhalt: 1000 OP-Masken aus Fernost. Zwei Pakete mit gleichem Inhalt werden auch das Marien-Hospital und das Evangelische Krankenhaus in Wesel bekommen.

„Die Übergabe des Paketes soll nicht nur eine Geste an die Feuerwehr sein, also ein Dankeschön, sondern auch andere Menschen animieren, sich Gedanken zu machen, ob sie nicht jemanden kennen, der wiederum vielleicht ein Unternehmen kennt, das eventuell noch über Masken oder Schutzbekleidung verfügt, die in diesen Zeiten so rar und deshalb so gefragt sind“, sagt Holger Schlierf. Das habe ihm auch der Geschäftsführer des Evangelischen Krankenhauses, Rainer Rabsahl, betätigt. „Es gibt einfach zu wenig Material.“