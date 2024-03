55-Jährige bei Unfall in Wesel schwer verletzt Linienbus stößt mit E-Bike-Fahrerin zusammen

Wie die Polizei mitteilt, war ein 62-jähriger Busfahrer aus Moers gegen 14.55 Uhr mit einem Linienbus auf der Roonstraße in Richtung Bahnhof unterwegs, als er im Kreuzungsbereich in Höhe der Dinslakener Landstraße aus bislang nicht geklärter Ursache mit einer 55-jährigen E-Bike-Fahrerin kollidierte. Die Frau, die keinen Helm trug, stürzte und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie zunächst in ein Weseler Krankenhaus, von wo aus sie später mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik verlegt wurde. Der Busfahrer blieb unverletzt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Dinslakener Landstraße war für die Zeit der Unfallaufnahme für etwas mehr als 75 Minuten gesperrt. Polizeibeamte leiteten den Verkehr ab.