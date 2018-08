Wesel liest: Literatur zum Genießen

Wesel Seit 2005 führt die Weseler Stadtbücherei jeweils im September gemeinsam mit mehreren lokalen Veranstaltern und Privatpersonen die Aktion „Wesel liest“ durch. Mit dieser Veranstaltungswoche wirbt die Stadtbücherei für das Vorlesen, das Buch und das Selberlesen – Leseförderung pur.Vom 10. bis 14. September heißt es in Wesel wieder „Literatur tanken“ an interessanten Orten.

Insgesamt ist es den Mitarbeitern der Stadtbücherei gelungen, für dieses Jahr 15 neue Veranstaltungspartner zu gewinnen, die ihre Räumlichkeiten und Mitarbeiter für ein Literaturevent zur Verfügung stellen und das Publikum in Verbindung mit den Vorlesenden anziehen sollen. Darunter zum Beispiel eine Praxis für Pathologie, der Niederrheinische Kunstverein oder die Grav-Insel in Flüren. Auch in diesem Jahr beteiligen sich viele Weseler Kindergärten und -tagesstätten, sowie neun Schulen und sechs Vereine an der „Werbeaktion für das Buch“.

Den Organisatoren ist bewusst, dass es viele Vorlesetermine in einer Woche sind, und dass es auch zeitliche Überschneidungen gibt. „Wir haben aber immer darauf geachtet, dass nicht zwei Veranstaltungen zeitgleich in einem, sondern nach Möglichkeit in entgegengesetzten Stadtteilen stattfinden. Für jeden müsste daher eine Veranstaltung gut zu erreichen sein – auch wenn die Entscheidung nicht immer leicht fällt“, sagt Wolfgang F. Berg. Es werden 39 Veranstaltungen im Nachmittags- und Abendbereich für Erwachsene angeboten. Das sind neun mehr als im vergangenen Jahr.

Dass immer wieder neue Räumlichkeiten vorgestellt werden können, liegt an der Bereitschaft von Einzelhändlern oder auch Vereinen, sich an der Veranstaltungswoche zu beteiligen. Viele Bürger haben in der Vergangenheit erfolgreich interessante Örtlichkeiten für eine Veranstaltung von „Wesel liest“ vorgeschlagen. Raumgeber kommen aber auch von sich aus auf die Bücherei zu, um ihre Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Dieses Entgegenkommen erleichtert den Organisatoren der Veranstaltungswoche sehr die Arbeit. Wird es doch nach vielen Jahren immer schwerer, ungewöhnliche Orte in Stadtteilen, die nicht an dem täglichen Weg von Bürgern liegen, für Vorlesestunden zu finden. Gerade die Verbindung „Lesen an ungewöhnlichen Orten“ macht einen Großteil des Reizes aus, eine Veranstaltung zu besuchen, besonders wenn an einem Abend ein Ort in der Nachbarschaft aufgesucht werden kann, den man nur vom Hörensagen kennt.