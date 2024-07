Weseler Nabu päppelt weißen Bussard auf „Er ist eine totale Besonderheit“

Der aufgefundene Mäusebussard war jedoch in einem schlechten Zustand. Seine Federn waren abgebrochen, er konnte weder stehen noch sitzen und musste mehrmals am Tag gefüttert werden. Ob er überhaupt überleben wird, war Malzbender zufolge unklar. Jedenfalls hatte sich die Greifvogelstation des Nabu in Wesel zur Aufgabe gemacht, das Tier aufzupäppeln. „Da auch sein Schmelz auffällig war, haben wir weitere Untersuchungen von Spezialisten durchführen lassen“, sagt der Nabu-Vorsitzende im Kreis Wesel. So wurden Infektionen durch den Befall von Parasiten sowie Salmonellen festgestellt. „Wir wussten wirklich nicht, ob der Bussard es schaffen wird. Dennoch haben wir ihn mit viel Ausdauer und Mühe wochenlang aufgepäppelt und medikamentös behandelt.“