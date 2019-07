Neueröffnung am Samstag : Sandwich-Restaurant am Kornmarkt

Samstag eröffnet der Weseler Niko Kemper sein kleines Restaurant „by Nikko“. Damit verschwindet der letzte Leerstand am Kornmarkt, nachdem es dort Anfang des Jahres gleich vier freie Lokale gab.

Eigentlich wollte Niko Kemper sein Petit-Restaurant „by Nikko“ – die zwei k sind so gewollt – ursprünglich schon Ende Juni am Kornmarkt eröffnen. Aber dann gab es unter anderem Probleme mit Lieferanten, so dass alles etwas länger gedauert hat. Jeder, der einmal gebaut oder umgebaut hat, kennt das. Nun aber wird der in der Stadt als Künstler und Küchenbauer bekannte Weseler am Samstag, 20. Juli, Eröffnung feiern. Damit verschwindet der letzte Leerstand am Kornmarkt, nachdem es dort Anfang des Jahres gleich vier freie Lokale gab.