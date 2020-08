Duden-Gymnasium in Wesel : Lehrer positiv auf Covid-19 getestet – Schule bleibt auf

Wesel Ein Lehrer des Konrad-Duden-Gymnasiums (KDG) ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das hat der Kreis Wesel auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt. Der Mann befinde sich in Quarantäne, die Schule bleibe geöffnet, heißt es.

Viele Hundert Eltern von Schülern des Konrad-Duden-Gymnasiums haben am Montagmorgen eine Mail in ihren Postfächern gefunden. Darin informiert Schulleiterin Karen Schneider die Erziehungsberechtigten über einen Corona-Fall am KDG. Ein Kollege sei positiv getestet worden und befinde sich in Quarantäne. Die Kontaktpersonen seien ermittelt worden und eine weitere Kollegin befinde sich ebenfalls in Quarantäne.