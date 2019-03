Lars Böhnke für Reisereportage geehrt : Weseler gewinnt Berliner Filmpreise

Filmemacher Lars Böhnke, der in diesem Jahr in der Jury des Niederrhein-Filmfestivals sitzt, ist den Bären sehr nah gekommen. Foto: Holger Leue

Wesel Lars Böhnke, der am Andreas-Vesalius-Gymnasium sein Abitur gemacht und 2018 zwei erste Preise beim Niederrhein-Filmfestival gewonnen hat, wurde für seine Reisereportage über das Land der Bären in Berlin doppelt ausgezeichnet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nach dem Abitur am Weseler Andreas-Vesalius-Gymnasium hatte Lars Böhnke vor gut 20 Jahren nur einen einzigen Wunsch: „Ich will Filmemacher werden.“ Dass ihm das gelungen ist, belegen nicht nur zwei erste Preise beim Niederrhein-Filmfestival im vergangenen Jahr, sondern jetzt auch zwei bedeutende Preise in Berlin: „Das goldene Stadttor“ für den besten Reisefilm international und den „Goldenen Columbus“ für den besten Reisefilm 2018.

Lars Böhnke (M.) nimmt einen der Preise entgegen. Foto: Holger Leue

Nach Abitur und Zivildienst fuhr Lars Böhnke zur See – zum Filmemachen. Auf der MS Europa lernte er, wie man Reisefilme dreht, als Kameramann, als Regisseur und auch als Drehbuchautor. So entstanden viele Werbefilme, über das Schiff, aber mehr noch über die Länder, an denen Touristen an Land gehen. Mit der Zeit kamen Dokumentarfilme und Reportagen für Fernsehsender hinzu, beispielsweise vor Jahren schon über Lohnsklaven, heute noch ein aktuelles Thema.

Info Bärenfilm wird beim Festival gezeigt Vorführung Der Bärenfilm von Lars Böhnke ist am Freitag, 22. März, 20.15 Uhr, zur Eröffnung des Niederrhein-Filmfestivals im Scala sehen. Hier kann man auch Böhnke zu der Reise befragen.

Seine Leidenschaft sind Reisereportagen geblieben. So lag es auf der Hand, dass Lars Böhnke sein Preisgeld vom Niederrhein-Filmfestival in Wesel in seinen nächsten Auftrag investierte. „Ich habe mir davon ganz besondere Bergstiefel gekauft und lange Unterhosen“, erzählt er. Denn ein neuer Auftrag sollte ihn nach Kamtschatka führen, in den äußersten Zipfel Russlands, neun Flugstunden entfernt von Moskau. Hier sollte er für einen Reiseveranstalter einen „Bärenfilm“ drehen. Den Zuschlag erhielt er per Handschlag auf der Tourismusmesse.

„Meine Stärke ist es, Geschichten authentisch und unlangweilig zu erzählen, egal ob es sich um Destinationen, Firmen, Personen oder Produkte handelt“, nennt Lars Böhnke seinen Anspruch. Ihm selbst fällt es schwer, seine Fähigkeiten bei Kunden anzupreisen, doch das, was er abliefert, spricht für sich. Warum? „Ein Film soll sein wie ein Zauber – oder wie eine Ohrfeige“, findet Böhnke.

Beim Bärenfilm ist es ganz klar der Zauber. „Als ich den fertigen Film abgeliefert habe, war das Feedback von den Leuten aus der Kamtschatka der Knaller“, freut sich der Filmemacher.

Mit einer 16-köpfigen international besetzten Reisegruppe reiste er nach Kamtschatka, wo er vom T-Shirt-Wetter bis zum Eisregen jede Witterung erlebte, inklusive Moskitoangriffen. Unterwegs im Truck, dann zu Regionen, die nur per Helikopter zu erreichen sind, erlebte der 39-jährige Weseler Natur, die extremer nicht sein kann. Genauso spektakulär sind seine Filmaufnahmen, gar poetisch die Texte.

Er lernte den Stamm der Rentierleute kennen, die Herden von 1300 Rentiere über Monate hüten. „Es war der Inbegriff von Abgeschiedenheit.“ Doch dann folgte der Höhepunkt: mit dem Heli ins Bärenland, zu einer Forscherstation mit Wissenschaftlern, die gelernt haben, die Bären zu verstehen.

„Aber wenn wir eine Polonaise durch das Dickicht machten und plötzlich auf Bären gestoßen sind, kam schon der Gedanke ,jetzt bist du aber viel zu nah dran’.“ Es ist nichts passiert, doch jedes Rascheln, das Lars Böhnke in der Nacht im Zelt vernahm, signalisierte ihm: Da steht ein Bär, der will dich fressen.“

Wunderbar ist auch Böhnkes Idee, den Text zu diesem Film von einem russischen Freund sprechen zu lassen, dessen tiefes Lachen und cooler Humor dem Film eine ganz besondere Note verleihen. Dass dieser Film in der Hauptstadt jetzt gleich zwei Preise abgeräumt und sich sogar gegen Konkurrenz von öffentlich-rechtlichen Produktionen durchgesetzt hat, erstaunt niemanden, der ihn gesehen hat.

(ha)