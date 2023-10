Polizei in Wesel nimmt mutmaßlichen Täter fest Ladendieb schlägt Supermarkt-Mitarbeiter Faust ins Gesicht

Am Montag gegen 18.30 Uhr meldeten Mitarbeiter des Supermarktes am Feldmarker Marktplatz, dass ein Mann versucht habe, eine Wodkaflasche zu stehlen. Er sei, nachdem er einen 32-jährigen Mitarbeiter angegriffen und mit der Faust ins Gesicht geschlagen habe, in den nahen Dorotheenpark geflüchtet. Dort trafen die alarmierten Beamten einen 40-jährigen Mann aus Essen und nahmen ihn vorläufig fest. Der polizeibekannte Essener stand unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken. Ihm wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg eine Blutprobe entnommen. Danach ging er zur Ausnüchterung ins Gewahrsam. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an. Der geschlagene Mitarbeiter des Supermarktes musste nach Auskunft der Polizei nicht weiter ärztlich behandelt werden.