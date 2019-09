48 Veranstaltungen : Weseler Kulturnacht lockt mit 48 Angeboten in die City

Rund um die Zitadelle präsentieren sich am Samstag Kunsthandwerker. Foto: Jürgen Bosmann

Wesel 48 Kulturangebote an einem einzigen Tag – das schafft in Wesel nur die Kulturnacht inklusive der Kinderkulturnacht. Auch in diesem Jahr werden sich am Samstag, 21. September, zahlreiche lokale und regionale Künstler, Künstlergruppen, Musiker und Chöre an fünf „Hot Spots“ präsentieren.

„Musik, Kabarett, Literatur, Kunst und Eintauchen in die Weseler Stadtgeschichte – all das kann man live und bei freiem Eintritt erleben“, sagt Kulturdezernent Rainer Benien. Zu empfehlen ist in diesem Zusammenhang der Flyer zur Kulturnacht, in dem nicht nur sämtliche Veranstaltungen verzeichnet sind, sondern auch ein Innenstadtplan, der die Orientierung für die Vielzahl der Veranstaltungsstätten erleichtert und die Teilnahme am Gewinnspiel zur Kinderkulturnacht sichert.

Gleich 13 Programmpunkte finden am Kulturzentrum Zitadelle statt. Das reicht vom Markt der Künste vor dem Haupttorgebäude über das große Open-Air-Fest der Musik- und Kunstschule, die ihr 50-jähriges Bestehen feiert, eine Lesung von Thomas Hesse und Renate Wirtz aus ihren Niederrhein-Krimis im Beerdigungsinstitut Biesemann bis hin zur Öffnung der Schill-Kasematten im Städtischen Museum Schill.

Der Verein Filmkultur am Niederrhein veranstaltet auf dem Mauertor an der Zitadelle ein Open-Air-Kino-Programm mit unterhaltsamen regionalen sowie niederländischen Kurzfilm-Highlights. Im LVR-Niederrheinmuseum, ehemals Preußenmuseum, können sich die Besucher einer Kostümführung anschließen. Zwischen Zitadelle und dem Großen Markt sorgt das Weseler Quartett Dé Céadaion für irische Klänge an der Litfaßsäule. Das Mehrgenerationenhaus im Bogen hat Poetry Slamer ab 19 Uhr zu Gast.

Im gesamten Innenstadtbereich gibt es am Samstag wieder jede Menge zu entdecken. Auch für die Teilnehmer an der Kinderkulturnacht wird hier einiges geboten: ein Bücherquiz in der Mayerschen Buchhandlung, Basteln bei Unicef, Zaubern bei der Lebenshilfe, eine Urwaldexpedition im Kulturspielhaus Scala oder auch einen Blick hinter die Kulissen der Comet-Kinos in der Dudelpassage.

Das Programm für die Erwachsenen beginnt bei Klassikern wie der Langen Nacht der Chöre in der St. Martini-Kirche oder der Langen Nacht der Orgel im Willibrordi-Dom und reicht über Programm im Städtischen Bühnenhaus bis hin zu einer Führung durch die aktuelle Ausstellung in der Galerie im Centrum. Auch das Scala ist mit von der Partie und bietet dem Publikum neben einer Fotoausstellung handgemachte Rock- und Folkmusik von „Waiting for Louise“. Alle Fans der Gospelmusik kommen bei einem Workshop im Lutherhaus auf ihre Kosten.

Nach der gelungenen Premiere im vergangenen Jahr, bieten die Trapphallen am Samstag das künstlerische Pendant zur Zitadelle. Künstler geben einen Einblick in ihre Ateliers und Arbeiten. Musiker sorgen für Unterhaltung.

(RP)