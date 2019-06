Politik hat entschieden : Künftig müssen Müllsünder 100 Euro Strafe zahlen

Wesel Umweltsünder und aggressive Bettler, die auf frischer Tat ertappt werden, müssen sich auf drastische Geldstrafen einstellen. Der Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr hat am Mittwoch einstimmig (bei einer Enthaltung der Grünen) für eine Erhöhung der Verwarngelder votiert.

CDU und SPD hatten am Dienstag einen entsprechenden Antrag gestellt. Der Rat muss nun in seiner Sitzung die Entscheidung des Fachausschusses noch absegnen.

Wer seinen Müll achtlos in die Gegend wirft und erwischt wird, muss aktuell noch 50 Euro zahlen. Künftig werden 100 Euro fällig. Wer Sperrmüll früher als am Abend vor dem Abholtermin an die Straße stellt, muss derzeit mit einem Verwarngeld von 35 Euro rechnen. Demnächst sind 100 Euro zu berappen. Auch wer in der Öffentlichkeit ein Feuer macht, wird schon bald 100 Euro zahlen müssen (jetzt: 40 Euro). Und auch die Verwarngelder für aggressives Betteln (neu: auch mit Kindern oder Tieren) werden erhöht: von 60 auf 100 Euro.