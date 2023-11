Thema Obdachlosigkeit im Weseler Sozialausschuss „Machoverhalten des Sicherheitsdienstes nicht akzeptabel“

Vor einigen Woche hatte sich CDU-Fraktionschef Jürgen Linz – auf Initiative unserer Redaktion – mit vier Bewohnern der städtischen Obdachlosenunterkunft am Herzogenring getroffen. Die beiden Frauen und die beiden Männer erzählten, unter welchen Bedingungen sie dort in nicht abschließbaren Zimmern leben müssen, berichteten von Schimmel und Schmutz und von Demütigungen durch Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes. Jürgen Linz zeigte sich entsetzt und kündigte an, einen entsprechenden Antrag zu verfassen, damit im Weseler Sozialausschuss einmal mit Vertretern aller Parteien und der Verwaltung offen über die bislang so nicht bekannte Problematik diskutiert werden kann.