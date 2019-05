In der Fußgängerzone : Kritik an verdrecktem und vertrocknetem Hochbeet

Wesel Oft wird die vor wenigen Jahren komplett umgestaltete Fußgängerzone vor allem von Besuchern Wesels gelobt. Doch wer mit offenen Ohren durch die Stadt geht, hört auch Kritik. So wie jüngst ein Leser aus der Feldmark, der mitbekommen hat, wie auswärtige Gäste den Zustand eines Hochbeetes auf der Brückstraße beklagt haben.

Zuständig für die Sauberkeit und die Grünpflege ist der städtische Betrieb ASG (Abfall, Straßen, Grünflächen). Doreen Bonnes, Kaufmännische Leiterin beim ASG, erklärt auf Anfrage unserer Redaktion, dass die Missstände durchaus bekannt seien. „Wir werden in den nächsten Tagen die Beete neu bepflanzen“, kündigt sie an. Das große Problem sei, dass die Hochbeete als Hundetoilette benutzt würden. „Wir können immer nur an das Verantwortungsbewusstsein der Tierhalter appellieren“, sagt Doreen Bonnes, die kein Verständnis dafür hat, dass Leute ihre Hunde in Beete setzen. Zumal nicht auszuschließen sei, dass kleine Kinder mit ihren Händen in die Beete fassen. Sie hofft, dass die verstärkten Kontrollen der Stadtwacht zu einer Verbesserung der Situation führen. Die Fußgängerzone wird übrigens täglich von einer Kehrmaschine und einem „Handreiniger“, wie Doreen Bonnes sagt, von Schmutz und Abfall gereinigt. Nur in den Hochbeeten, so scheint es jedenfalls, wird der Abfall nicht regelmäßig beseitigt.