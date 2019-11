Kostenpflichtiger Inhalt: CDU und Elternvertreter in Wesel : Kritik an der Bringzone am Schulzentrum

Frank Schulten, verkehrspolitischer Sprecher der CDU-Ratsfraktion, hält das von der Verwaltung aufgestellte Schild „Fahrradstraße – Anliegerverkehr frei“ am Barthel-Bruyn-Weg für einen schlechten Scherz. „Das hält kein Elternteil davon ab, sein Kind mit dem Auto direkt vor die Schule zu fahren“, sagt er. Foto: Klaus Nikolei

Feldmark CDU und Elternvertreter beklagen, dass sich am allmorgendlichen Verkehrschaos am Duden-Gymnasium und an der -Realschule nichts ändert. Dass die Stadt keinen Plan für eine mögliche Zu- und Abfahrt von der B 8 erarbeitet, sorgt für Irritationen.