Von Wesel aus gestartet Kreuzweg der Jugend – im Dauerregen nach Marienthal

Die „Passion“ von RTL war der mehr oder weniger gelungene Versuch, die Leidensgeschichte Jesu als moderne Version zu präsentieren. Wie man das Thema ansprechend ins Heute transportieren kann, zeigte der Ökumenische Kreuzweg am Karfreitag. Mit Comics und Sprechblasen wurde die Passion auf der Leinwand in der Klosterkirche in Marienthal in Szene gesetzt. Während eigentlich Handys in der Kirche nicht so gern gesehen werden, waren sie diesmal ausdrücklich erwünscht. Denn über einen QR-Code konnten sich alle die Liedtexte für den Gottesdienst auf das Smartphone herunterladen.