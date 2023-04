150 Teilnehmer von Wesel aus Tradition am Karfreitag: der Kreuzweg nach Marienthal

Wie die anderen Teilnehmer mussten die Mädchen ganz früh aufstehen. Gegen 5 Uhr starteten die Gruppen an verschiedenen Orten in Wesel und machten sich gemeinsam auf den Weg. Auch vom Regen ließen sie sich nicht abhalten, am Ende waren es immerhin rund 150, die diesmal mit nach Marienthal pilgerten und unterwegs an mehreren Stationen für kurze Gedanken Halt machten.