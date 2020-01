Interview Holger Benninghoff (Kreishandwerkerschaft Wesel) : „Es gibt mehr als nur das Studium“

Info

Werdegang Holger Benninghoff, seit 15 Monaten Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, stammt aus Hünxe-Krudenburg, hat eine Schreinerlehre absolviert und anschließend in Münster Jura studiert. In den folgenden Jahren sammelte er reichlich Erfahrungen an verschiedenen Gerichten und bei diversen Verbänden. Bereits mit 32 wurde er Geschäftsführer der Handwerkerschaft in Mülheim, ging dann nach Höxter, wo er bis zu seinem Wechsel nach Wesel die Geschicke der Kreishandwerkerschaft Höxter-Warburg geleitet hat.

Mitgliederzahl Die Kreishandwerkerschaft Wesel hat ihren Sitz im Hanseviertel der Kreisstadt und konstant 1200 Mitglieder.