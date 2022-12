Krebspatient aus Wesel Uwe und sein ganz persönliches Weihnachtsfest

Kurz vor der Adventszeit 2019 hatten die Ärzte im Weseler Marien-Hospital während einer Magen- und Darmspiegelung herausgefunden, warum Uwe T. (Name geändert) in letzter Zeit so oft über Schluckbeschwerden geklagt hatte. In seiner Speiseröhre hatte sich ein Karzinom gebildet – sprich: Uwe T. leidet an Speiseröhrenkrebs. Weil sein Herz nicht mehr das Beste ist, kommt eine Operation nicht in Frage.