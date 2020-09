Weselerin (88) schwer verletzt : Krankenfahrstuhl kippt bei Zusammenstoß um

Wesel Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag ist in Wesel-Feldmark eine 88-jährige Frau schwer verletzt worden. Ihr Elektromobil war bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw umgekippt.

Nach Angaben der Polizei war am Mittwoch um kurz vor 17 Uhr eine Weselerin mit ihrem Auto auf der Stoppenbergstraße unterwegs und bog nach links auf den Mühlenweg ab. Bei dem Abbiegevorgang schnitt der Pkw die Fahrspur des elektrischen Krankenfahrstuhls einer 88-jährigen Weselerin, die auf dem Mühlenweg in Richtung Feldmark unterwegs war. Das Elektromobil kippte um, wobei sich die 88-Jährige schwere Verletzungen zuzog. Mit einem Rettungswagen wurde sie in ein Weseler Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats in Wesel dauern an.