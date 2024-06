Im Stau auf der Weseler Rheinbrücke Kradfahrer bei Auffahrunfall schwer verletzt

Der 54-jährige Weseler habe am Dienstag gegen 16 Uhr mit seiner Yamaha die Bundestraße 58 in Richtung Wesel befahren. Auf der Rheinbrücke kam es laut Meldung zu einem Rückstau, weshalb sich der Kradfahrer entschlossen habe, mittig zwischen den wartenden Fahrzeugen durchzufahren. Aus bislang ungeklärter Ursache sei er im Bereich der Engstelle auf das Auto eines 57-jährigen Rosendahlers aufgefahren und dabei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden. Ein Rettungswagen habe den Mann ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei veranlasste die Entnahme einer Blutprobe, da es Hinweise auf den Konsum von Drogen bei dem Weseler gegeben habe. Das Krad wurde derweil abgeschleppt. Die Rheinbrücke musste in Fahrtrichtung Wesel für rund 40 Minuten gesperrt werden.