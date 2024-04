Unfall in Wesel Krad kollidiert mit Auto – 14-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Ein 15-Jähriger und ein 14-Jähriger sind am Freitagabend in Wesel am Niederrhein auf einem Kleinkraftrad mit einem Auto kollidiert und haben zum Teil schwerste Verletzungen erlitten. Der 14 Jahre alte Sozius schwebte laut einer Polizeimeldung in Lebensgefahr. Er wurde zunächst in ein Krankenhaus in Wesel gebracht und danach per Rettungshubschrauber in eine Klinik in Essen überführt. Der 15 Jahre alte Fahrer kam den Angaben zufolge zur stationären Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. Der 39 Jahre alte Autofahrer erlitt einen Schock. Er befand sich den Angaben zufolge auf einer Hauptstraße, in die die beiden Jugendlichen auf dem Krad unvermittelt einbogen.